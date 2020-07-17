الامارات | "دوغاتي Superleggera V4" في أسواق الإمارات أكتوبر المقبل بـ 390 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن "دوغاتي Superleggera V4" في أسواق الإمارات أكتوبر المقبل بـ 390 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة "ريفليوشنز للإكسسوارات"، الموزع الرسمي للدراجات النارية "دوغاتي" في الإمارات، عن المزايا الجديدة والخصائص المتوفرة في الطراز الأحدث من الدراجة "Superleggera V4"، والتي تعتمد على هيكل خفيف الوزن في ظل الاستخدام الكثيف للأجزاء الخارجية المصنعة من ألياف الكربون، وتشكل فسلفة هندسية وميكانيكية متفوقة في عالم الدراجات، والتي تصل إلى أسواق الدولة أكتوبر المقبل، بسعر يبدأ من 390 ألف درهم.

وتأتي "Superleggera V4" ضمن فئة الإصدارات المحدودة في "دوغاتي"، وذلك عبر اتكال الشركة الإيطالية العريقة في عالم الدراجات على تزويد دراجاتها بمزيجٍ من المواد الحصرية، والتقنيات المتقدمة، إذ تأتي "Superleggera V4"من دوكاتي بمجموعة من المزايا الخاصة بالسباقات، والتي تتماشى مع مواصفات القيادة على الطرقات، بما في ذلك عادم الدراجات النارية "Akrapovič" المصنوع من التيتانيوم، والغطاء الخارجي المصنوع بالكامل من ألياف الكربون، وحافظة "swingarm" المصنوعة من التيتانيوم والمعروفة باسم "Slider"، إضافة إلى المصابيح الأمامية ومجموعة كاملة لاستبدال الضوء، وطقم إزالة حامل لوحة الترخيص، وطقم إزالة الحامل الجانبي، وأغطية مرايا ألومنيوم، وصولاً إلى حصول الدراجة على نظام "دوغاتي" لتحليل البيانات، ونظام تحديد المواقع، وغيرها من المواصفات الحصرية على صعيد الهيكل.

وتنفرد أجزاء الدراجة النارية بأن معظمها مصنوع من ألياف الكربون، على نهج الأشكال الديناميكية الهوائية المتقدمة، بما يشمل القطع الانسيابية، التي تصل إلى مستويات كفاءة تضاهي تلك المستخدمة في بطولة العالم للدراجات النارية "MotoGP"، خاصة على صعيد حلول الإيروديناميكية الهوائية والاجنحة السطحية المساعدة في عمليتي الثبات والانسيابية، الكفيلة في منح الدراجة قوى هواء ضاغطة تعمل على تحسين التسارع من خلال مقاومة اتجاه الميل مع حركة عدلات الدراجة، بالإضافة إلى زيادة نسب الثبات والتماسك أثناء عمليات الكبح والضغط على الفرامل.

وتعول "Superleggera V4" الجديدة في استخلاص قوتها على نطاق محركات "Desmosedici Stradale R" المكونة من أربعة أسطوانات وبسعة "998 سنتيمتر مكعب"، الكفيلة في انتاج استطاعة ميكانيكية تصل إلى 224 حصاناً في الظروف العادية، مع إمكانية الزيادة إلى 234 حصاناً عند استخدام عادم من نوع "Akrapovič" والمصنوع من التيتانيوم، ويأتي ضمن مجموعة السباق الاختيارية للدراجة.

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ويقف الوزن الإجمالي للدراجة الجديدة عند 159 كيلوغراماً، بنسبة قوة ووزن تصل إلى 1.41 حصان لكل كيلوغراماً، بما يشكل قيمة قياسية في قطاع الدراجات النارية الرياضية، إلا أن هذه القيمة يمكن لها الزيادة أيضاً عند الاتجاه لتزويد الدارجة بباقة السباق الاختيارية، وذلك من خلال انخفاض الوزن الإجمالي للدراجة إلى اعتاب 152.2 كيلوغراماً، والذي ينعكس إيجاباً على نسبة القوة للوزن، والتي تسجل مع باقة السباقات نحو 1.54 حصاناً للكيلوغرام الواحد من وزن الدراجة.

وتستعين الدراجة بأفضل نُظُم المكابح التي ابتكرتها شركة "Brembo" الرائدة في هذه الصناعة، إلى جانب مضخة "MCS" للأسطوانات الرئيسية، والمجهَّزة بآلية تحكُّم عن بُعد لتعزيز السيطرة على ذراع التحكُّم وزيادة فعالية نظام المكابح وآلية الفرملة "Stylema® R"، والتي تشكل إضافةً نوعية وحصرية لدراجة "Superleggera V4" وتساهم في تعزيز ثبات الدراجة وفعالية نظام المكابح حتى أثناء القيادة لمسافات الطويلة.

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