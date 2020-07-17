الامارات | خسارة مادية فادحة لريال مدريد بسبب الفوز بلقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة مادية فادحة لريال مدريد بسبب الفوز بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات في حكم المؤكد أن يدفع ريال مدريد إلى تشيلسي الإنجليزي نحو 35 مليون يورو بعدما فاز "الملكي" بلقب الدوري الإسباني.

وسيضطر النادي الإسباني، بسبب انتقال هازارد إلى صفوفه، لدفع 20 مليون يورو بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني، و15 مليوناً لتأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى تشيلسي.

في المقابل سيحصل "البلوز" على أموال إضافية في حال توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة موقف "الميرينغي" الذي خسر ذهاب دور الـ16 على أرضه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-2، فيما يخوض لقاء العودة في السابع من أغسطس المقبل.

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