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الامارات | خسارة مادية فادحة لريال مدريد بسبب الفوز بلقب الدوري

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة مادية فادحة لريال مدريد بسبب الفوز بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات في حكم المؤكد أن يدفع إلى الإنجليزي نحو 35 مليون يورو بعدما فاز "الملكي" بلقب .

 وسيضطر النادي الإسباني، بسبب انتقال هازارد إلى صفوفه، لدفع 20 مليون يورو بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني، و15 مليوناً لتأهله إلى الموسم المقبل، إلى تشيلسي.

في المقابل سيحصل "البلوز" على أموال إضافية في حال توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة موقف "الميرينغي" الذي خسر ذهاب دور الـ16 على أرضه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-2، فيما يخوض لقاء العودة في السابع من أغسطس المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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