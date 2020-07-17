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الامارات | ميسي يفتح النار على برشلونة ويتوقع الخسارة في دوري الأبطال

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح قائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، النار على فريقه بعد الخسارة أمام أوساسونا 1-2 ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة ، وضياع لقب الدوري رسمياً لصالح ، بل وتوقع خسارة الفريق في أمام نابولي إذا استمر الفريق بنفس هذا الأداء.

وكان برشلونة قد خسر أمام أوساسونا في الجولة 37 بينما فاز ريال مدريد على فياريال ونجح في التتويج بلقب الدوري للمرة 34 في تاريخه بعدما رفض الخسارة منذ أن عادت مباريات الدوري بعد توقف .

وقال قائد الفريق الإسباني ميسي، في تصريحات تلفزيونية عقب الهزيمة: "الريال فعل المطلوب منه، ولم يخسر أي مباراة بعد استئناف المسابقات، يستحق الإشادة، ولكننا ساعدنا في اهدائهم اللقب، خسرنا نقاطا لا يجب فقدانها، لهذا علينا انتقاد أنفسنا نحن اللاعبين، نحن برشلونة ويجب أن لا نخسر أي مباراة مهما كانت قيمتها".

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وتابع اللاعب محذراً فريقه والإدارة: "قلت من قبل إن هذا الفريق لا يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا ولم يصدقوني، والآن خسرنا اللقب بشكل لا يليق بنا، علينا تغيير الكثير من الأمور قبل لقاء نابولي لتصحيح أوضاع الفريق، لم نرغب في إنهاء الموسم بهذه الطريقة، لكن ذلك يبرز كيف ظهرنا طوال العام، كنا مفككين، وفازوا بها بالشغف وخلق فرص سهلة وتسجيل الأهداف، وفقدنا نقاطا كثيرة ما كان يجب أن نخسرها، ومباراة اليوم تعكس أداءنا طوال الموسم، أهدينا الشوط الأول للخصم، وأوساسونا تغلب علينا ولم نستطع اللحاق بهم".

وفتح النجم الأرجنتيني النار على إدارة النادي وقال: "منذ شهر يناير وكل شيء يحدث بالنادي غريب وسيئ، خسرنا الكثير من النقاط ومباراة اليوم هي ملخص لهذا الموسم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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