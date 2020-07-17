الامارات | ميسي يفتح النار على برشلونة ويتوقع الخسارة في دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يفتح النار على برشلونة ويتوقع الخسارة في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح قائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، النار على فريقه بعد الخسارة أمام أوساسونا 1-2 ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني، وضياع لقب الدوري رسمياً لصالح ريال مدريد، بل وتوقع خسارة الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي إذا استمر الفريق بنفس هذا الأداء.

وكان برشلونة قد خسر أمام أوساسونا في الجولة 37 بينما فاز ريال مدريد على فياريال ونجح في التتويج بلقب الدوري للمرة 34 في تاريخه بعدما رفض الخسارة منذ أن عادت مباريات الدوري بعد توقف كورونا.

وقال قائد الفريق الإسباني ميسي، في تصريحات تلفزيونية عقب الهزيمة: "الريال فعل المطلوب منه، ولم يخسر أي مباراة بعد استئناف المسابقات، يستحق الإشادة، ولكننا ساعدنا في اهدائهم اللقب، خسرنا نقاطا لا يجب فقدانها، لهذا علينا انتقاد أنفسنا نحن اللاعبين، نحن برشلونة ويجب أن لا نخسر أي مباراة مهما كانت قيمتها".

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وتابع اللاعب محذراً فريقه والإدارة: "قلت من قبل إن هذا الفريق لا يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا ولم يصدقوني، والآن خسرنا اللقب بشكل لا يليق بنا، علينا تغيير الكثير من الأمور قبل لقاء نابولي لتصحيح أوضاع الفريق، لم نرغب في إنهاء الموسم بهذه الطريقة، لكن ذلك يبرز كيف ظهرنا طوال العام، كنا مفككين، وفازوا بها بالشغف وخلق فرص سهلة وتسجيل الأهداف، وفقدنا نقاطا كثيرة ما كان يجب أن نخسرها، ومباراة اليوم تعكس أداءنا طوال الموسم، أهدينا الشوط الأول للخصم، وأوساسونا تغلب علينا ولم نستطع اللحاق بهم".

وفتح النجم الأرجنتيني النار على إدارة النادي وقال: "منذ شهر يناير وكل شيء يحدث بالنادي غريب وسيئ، خسرنا الكثير من النقاط ومباراة اليوم هي ملخص لهذا الموسم".

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