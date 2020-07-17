شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تتلقى أكثر من 1000 طلب للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت وزارة الشباب والرياضة أكثر من 1000 متقدم ومتقدمة للمشاركة في مبادرة المشاورات الشبابية العربية، وذلك من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه نظرًا للكم الكبير من المتقدمين للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية، سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية لاختيار المشاركين في المشاورات.
وتنفذ مبادرة المشاورات الشبابية العربية عبر تقنية الاتصال المرئي تحت شعار «تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل»، من خلال وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من ٢٠ – ٢٢ يوليو ٢٠٢٠.
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