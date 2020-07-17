أكاديمية الأهلي لكرة القدم تستأنف نشاطها.. السبت  

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأهلي لكرة القدم تستأنف نشاطها.. السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالمنعم شطة، مدير أكاديمية النادي الأهلي، إنه تقرر عودة التدريبات الخاصة بالأكاديمية للمشتركين خلال موسم 2019-2020، اعتبارًا من غد السبت.
وأضاف أن هناك استعدادات على أعلى مستوى من أجل عودة واستقبال المشاركين في الأكاديمية بفروعها المختلفة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد جدًّا في هذا الاتجاه مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي في هذا الشأن.
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