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أكاديمية الأهلي لكرة القدم تستأنف نشاطها.. السبت  

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالمنعم شطة، مدير أكاديمية النادي الأهلي، إنه تقرر عودة التدريبات الخاصة بالأكاديمية للمشتركين خلال موسم 2019-2020، اعتبارًا من غد السبت.

وأضاف أن هناك استعدادات على أعلى مستوى من أجل عودة واستقبال المشاركين في الأكاديمية بفروعها المختلفة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد جدًّا في هذا الاتجاه مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي في هذا الشأن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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