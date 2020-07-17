شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأهلي لكرة القدم تستأنف نشاطها.. السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالمنعم شطة، مدير أكاديمية النادي الأهلي، إنه تقرر عودة التدريبات الخاصة بالأكاديمية للمشتركين خلال موسم 2019-2020، اعتبارًا من غد السبت.

وأضاف أن هناك استعدادات على أعلى مستوى من أجل عودة واستقبال المشاركين في الأكاديمية بفروعها المختلفة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد جدًّا في هذا الاتجاه مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي في هذا الشأن.