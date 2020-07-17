شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار يتحدث عن أوجه الاستفادة من ودية الإسماعيلى مع أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن المباراة الودية التى اقيمت مساء الخميس أمام أسوان حملت العديد من أوجه الاستفادة.

وتعادل الدراويش مع أسوان بهدف لكل منهما .

وأضاف السلحدار فى تصريحات عقب الودية" أهم أهداف تلك الوديات هى الوقوف على القدرات الفنية والبدنية لجميع اللاعبين .

وتابع، ثانى الأهداف تتمثل فى تجريب مجموعة من الخطط الفنية للتعرف على مدى فعاليتها تجاه المنافسين ،هناك لاعبون أجادوا فى ودية وأخرين لايزالو فى مرحلة الاعداد .

وبسؤاله عن تراجع المستوى فى الشوط الثانى أجاب مدرب الإسماعيلى قائلا : اللاعبون بعيدون عن التدريبات منذ فترة تزيد عن 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا ووارد للغاية وجود تراجع فى اداء اللاعبين .

وأتم السلحدار حديثه ، الفريق لفترة اعداد تصل لشهر على أقل تقدير من أجل وصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية.

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