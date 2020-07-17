شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار يتحدث عن أوجه الاستفادة من ودية الإسماعيلى مع أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن المباراة الودية التى اقيمت مساء الخميس أمام أسوان حملت العديد من أوجه الاستفادة.
وتعادل الدراويش مع أسوان بهدف لكل منهما .
وأضاف السلحدار فى تصريحات عقب الودية" أهم أهداف تلك الوديات هى الوقوف على القدرات الفنية والبدنية لجميع اللاعبين .
وتابع، ثانى الأهداف تتمثل فى تجريب مجموعة من الخطط الفنية للتعرف على مدى فعاليتها تجاه المنافسين ،هناك لاعبون أجادوا فى ودية وأخرين لايزالو فى مرحلة الاعداد .
وبسؤاله عن تراجع المستوى فى الشوط الثانى أجاب مدرب الإسماعيلى قائلا : اللاعبون بعيدون عن التدريبات منذ فترة تزيد عن 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا ووارد للغاية وجود تراجع فى اداء اللاعبين .
وأتم السلحدار حديثه ، الفريق لفترة اعداد تصل لشهر على أقل تقدير من أجل وصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
84,843
-
تعافي
26,135
-
وفيات
4,067
كانت هذه تفاصيل خبر السلحدار يتحدث عن أوجه الاستفادة من ودية الإسماعيلى مع أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.