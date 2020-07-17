شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل حسم مصير أحمد فتوح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حسم مصير اللاعب أحمد فتوح، المعار لنادي سموحة، لحين الاستقرار على الصفقات الجديدة التي سيتعاقد معها الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واتخذ مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور قرارًا بعدم إعارة أي لاعب بداية من الموسم الجديد، وأنه على جميع الأندية الراغبة في ضم لاعبين من الزمالك أن يتقدموا بعروض شراء نهائية، شريطة أن يكون اللاعب خارج الحسابات الفنية للمدير الفني خلال الفترة المقبلة.

وطلب كارتيرون منحه مهلة من الوقت لحين حسمه ملف الصفقات الجديدة، حتى تكون الرؤية واضحة بالنسبة له بشأن اللاعبين الذين سيضمهم للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأبدى كارتيرون إعجابه بقدرات الثنائي أحمد فتوح، المعار لسموحة، وأحمد رفعت، المعار للاتحاد السكندري، مشدداً على أنهما من العناصر المتميزة، والتي بمقدورها أن تكون إضافة كبيرة للفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنهما يتمتعان بخبرة اللعب الدولي.