شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أسوان يخضعون للمسحة الخامسة قبل مواجهة المقاولون وديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الأحد المقبل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي أسوان بقيادة احمد عبد المنعم كشري، ولاعبي الفريق لإجراء المسحة الطبية الخامسة، قبل خوض اللقاء الودى المقرر أن يجمعه مع المقاولون العرب، والمقرر إقامته الثلاثاء المقبل، فى ثاني تجارب الفريق الاسواني بعدما ألتقي الاسماعيلي فى المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، والتى شهدت اشراك الجهاز الفني جميع لاعبي الفريق على مدار شوطي المباراة، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل.

ويخضع اسوان للمسحة الخامسة تطبيقاً لقرار اتحاد الكرة بخضوع اللاعبين للمسحة الطبية للكشف عن كورونا قبل أى لقاء رسمى أو ودى بـ48 ساعة لحماية اللاعبين من خطر الإصابة بالفيروس. وجاءت نتيجة المسحة الرابعة لكلا الفريقين سلبية باستثناء أحد العمال بنادى أسوان وتم عزله بمعرفة طبيب الفريق وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة.