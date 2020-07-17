شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يختتم المرحلة الأخيرة من التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم محمود عبد العزيز، لاعب وسط، الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، تمهيداً لعودته للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد ابتعاده عن الفريق طوال الفترة المالية، عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ادي علي اثرها جراحة في المانيا.

في ذات السياق، يواصل الفريق، تدريباته في معسكره المغلق بمدينة برج العرب بالأسكندرية، استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي، في دوري رابطة الأبطال الإفريقي، المقررة في الدور قبل النهائي مطلع سبتمبر المقبل، والتي لم يتحدد حتي الان اسم الدولة التي ستستضيفها.