شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من «فيفا» لريال مدريد بعد تتويجه بـ«الليجا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رسالة إلى نادي ريال مدريد، عقب تتويجه بالدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2017.
ونشر الحساب الرسمي لـ«فيفا» على «تويتر»، فيديو للحظة رفع كابتن الفريق الملكي راموس وزملائه كأس بطل الليجا، وشاركهم «فيفا» الاحتفال بهذه المناسبة قائلاً: «بطل الدوري الإسباني لأول مرة منذ 2017. كان المدريديون في كل مكان يستيقظون مع شعور مختلف بعد التتويج هذا».
وتُوج الريال بالدورى الإسبانى، للمرة الـ34 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، على ملعب «ألفريدو دى ستيفانو»، ضمن منافسات الجولة الـ37.
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