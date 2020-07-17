شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتمسك بضم موليكا ويرفض باهر المحمدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رفض التعاقد مع أي مدافعين جدد، بما في ذلك باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي، بالإضافة لرفضه عودة أزارو واستمرار صالح جمعة مع الفريق.
وأكد المصدر أن فايلر طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي، مع ترجيح كفة موليكا، لاعب مازيمبي الكونغولي، ليكون المهاجم الأساسي للأهلي، نظرًا لقناعته بإمكانياته.
وطلب فايلر من الأهلي رحيل أزارو وجيرالدو، حتى يتمكن من التعاقد مع مهاجمين جدد، وهو المركز الوحيد الذي يطلب المدرب تدعيمه، الأمر الذي تسبب في خلافات داخل لجنتي الكرة والتعاقدات بالأهلي.
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