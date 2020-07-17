شكرا لقرائتكم خبر عن 25 دولة تشارك في دورة تدريبية لـ«الأولمبياد الخاص» عبر تقنية zoom والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافقت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، برئاسة أيمن عبدالوهاب، على طلب الأولمبياد الخاص الإماراتي، برئاسة الوزيرة شما المزروعي، رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، على تحويل الدورة التدريبية الإقليمية لتطوير وتأهيل مدربي السباحة، وأسس تنظيم مسابقاتها للأولمبياد الخاص، والتي تقام يومي 19و20 يوليو، على المنصة الافتراضية، باستخدام تقنية «ZOOM»، من دورة إقليمية إلى دورة دولية.



ياتي ذلك بعد انضمام 6 دول أجنبية، وهى أرمينيا، والفلبين، والهند، وجزر فيجي، وفرنسا، فيما تشارك من دول المنطقة كل من مصر، والإمارات، وفلسطين، وليبيا، والأردن، والبحرين، والجزائر، والسودان، والعراق، والكويت، والمغرب، والسعودية، واليمن، وإيران، وتونس، وجزر الُقمر، وعمان، وسوريا، ولبنان.



وقال عماد محيي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية، إن السر في إقبال الدول الأجنبية على المشاركة في الدورات الإقليمية، هو حسن التنظيم من قبل البرنامج الإماراتي، ونخبة الخبراء في الرياضات المختلفة، ودكاترة الجامعات المتخصصين الذين يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية، وأن خطة التدريب الموضوعة تتواكب مع عملية استعداد مختلف دول العالم للألعاب العالمية الصيفية التي تقام بألمانيا 2023.

