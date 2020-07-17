شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين محمود الخطيب وإبراهيم عثمان لحسم صفقة باهر المحمدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن لقاء مرتقب بين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والمهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، الأحد المقبل، لمناقشة تفاصيل انتقال باهر المحمدي للقلعة الحمراء.
وقال المصدر إن الإسماعيلي طلب 40 مليون جنيه، بينما عرض الأهلي 15 مليونًا ولاعبين على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب.
وأضاف المصدر أن الأهلي عرض إعارة جيرالدو للإسماعيلي، لحل أزمة اللاعبين الأجانب، ومن المتوقع أن يناقش «الخطيب» تفاصيل العرض مع فايلر بعد المباراة الودية أمام سموحة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
84,843
-
تعافي
26,135
-
وفيات
4,067
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة بين محمود الخطيب وإبراهيم عثمان لحسم صفقة باهر المحمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.