شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين محمود الخطيب وإبراهيم عثمان لحسم صفقة باهر المحمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن لقاء مرتقب بين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والمهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، الأحد المقبل، لمناقشة تفاصيل انتقال باهر المحمدي للقلعة الحمراء.

وقال المصدر إن الإسماعيلي طلب 40 مليون جنيه، بينما عرض الأهلي 15 مليونًا ولاعبين على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف المصدر أن الأهلي عرض إعارة جيرالدو للإسماعيلي، لحل أزمة اللاعبين الأجانب، ومن المتوقع أن يناقش «الخطيب» تفاصيل العرض مع فايلر بعد المباراة الودية أمام سموحة.