شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: معسكر برج العرب «نموذجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف أمير عبدالعزيز، المدرب العام بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، معسكر الفريق الحالي ببرج العرب بـ«النموذجي»، وتمنى أن يستمر برنامج الإعداد بنفس القوة والروح الرائعة، وحالة التركيز الشديدة بين اللاعبين.

وقال «عبدالعزيز» إنه فخور بالتزام اللاعبين بالتعليمات الفنية، وتنفيذها على أكمل وجه، الأمر الذي منح المدير الفني كارتيرون حالة من التفاؤل خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في دوري الأبطال الأفريقي.

وكشف «عبدالعزيز» أن المرحلة الثانية من المعسكر ستشهد بعض التجارب الودية المتدرجة، بداية من سموحة، ثم طلائع الجيش، وأخيرًا بيراميدز في نهاية المعسكر، مؤكدًا أن الوديات ستساعد كارتيرون كثيرًا في الوقوف على شكل وملامح الإعداد والتدريب بعد العودة إلى القاهرة.

ووجه مدرب الأبيض شكره لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، على إقامة هذا المعسكر في الإسكندرية، موكدًا أن أمير مرتضى، المشرف على الكرة، وفر كل الإمكانيات المطلوبة لنجاح المعسكر.