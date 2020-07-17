عمرو عبد السلام يشيد برباعي حراسة المرمى في الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بتألق الحراس الأربعة محمود عبدالرحيم جنش، ومحمد أبوجبل، ومحمد صبحي، ومحمد عواد، في التدريبات خلال معسكر الفريق المغلق ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في سبتمبر المقبل.
وأكد «عبدالسلام» أن الحراس نفذوا برنامجًا بدنيًا شاقًا، واجتازوا الفترة الأولى من برنامج الإعداد، قائلًا إنه فخور بالتنافس الشريف والصحي بين جميع الحراس، والذي سيصب في صالح الفريق.
وقال إنه سعيد بوجود قائد كبير مثل جنش على رأس حراسة مرمى الفريق، لأنه يقوم بدور كبير في تأهيل زملائه نفسيًا ومنحهم الثقة.
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