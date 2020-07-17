شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز مهدد بعدم القيد بسبب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة عن وجود أزمة قد تهدد نادي بيراميدز في قيد أي لاعبين جدد الموسم المقبل، بسبب صدور قرار وحكم من لجنة شؤون اللاعبين، يقضي بأحقية نادي الزمالك بالحصول على ١٠ ملايين من حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي.

وقال المصدر إن اللجنة ألزمت أحمد الشناوي برد المبلغ الذي حصل عليه من ناديه السابق قبل الانضمام لبيراميدز، مشيرًا إلى أن الزمالك لدية مستند رسمي من الجبلاية بحقه في استعادة أمواله، وأنه لابد من إنهاء هذه الأزمة بين الطرفين سواء بدفع المبلغ أو الاتفاق وديا فيما بينهم، وإخطار الجبلاية بذلك للسماح لبيراميدز بقيد أي لاعبين جدد الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن أزمة الـ١٠ ملايين جنيه قد تُحل وديًا بين الطرفين، خصوصا في ظل اقتراب القلعة البيضاء من إجراء صفقات وشراء لاعبين من بيراميدز.