شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فتحي: المقاولون يمتلك أكثر من بديل لـ«طاهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول، أن ناديه يمتلك أكثر من بديل لطاهر محمد طاهر، المنتقل حديثًا لصفوف القلعة الحمراء في صفقة رسمية بداية من الموسم المقبل.

وقال المشرف على الكرة بالمقاولون، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لدينا لاعبون على أعلى مستوى، وما كنا لنستغني عن طاهر إلا بعد تأكدنا من عدم تأثر الفريق فنيًا بعد رحيله، والاطمئنان من المدير الفني حول وجود البديل».

وتابع: «المقاولون العرب يمتلك العديد من المواهب والعناصر الشابة، سواء في الفريق الأول أو في قطاع الناشئين، وأن هناك تنسيقًا تامًا بين رئاسة قطاع الناشئين ومدرب الفريق الأول، من أجل تصعيد عدد من اللاعبين المميزين خلال الفترة المقبلة».