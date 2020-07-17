شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أستون فيلا: الفريق سيقاتل من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال دين سميث، مدرب أستون فيلا، إن لاعبي فريقه سيقاتلون بكل قوة من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما رشح الفريق للفوز في آخر جولتين من الموسم من أجل تعزيز فرصته في البقاء بين الكبار.

وبدا أن أستون فيلا مقبل على تحقيق فوز مهم على أرض إيفرتون يوم الخميس، لكن آماله سرعان ما تبددت عندما أحرز ثيو والكوت، هدف التعادل 1-1 لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة؛ يبقى أستون فيلا في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 31 نقطة مثل بورنموث الذي يسبقه ويتفوق عليه بفارق الأهداف. وتتبقى لأستون فيلا مباراتان في مواجهة أرسنال ووست هام يونايتد.

وقال سميث للصحفيين: «أعرف أننا لم نخسر معركة البقاء بعد. أرى العزم والرغبة في القتال في عيون اللاعبين. منذ فرض الإغلاق وأنا دوما لم أغير موقفي بالنسبة لما نقدمه من أداء».

وأضاف سميث: «أداؤنا الدفاعي كان جيدا وكنا نستحق عددا أكبر من الانتصارات.. ربما ثلاثة أو أربعة انتصارات على الأقل. لكن للأسف تراجعنا قليلا في الثلث الأخير».

وفاز فيلا في ثماني مباريات فقط رغم إنفاقه ما يقرب من 150 مليون جنيه إسترليني (188.54 مليون دولار) لتعزيز تشكيلته قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن سميث لم يفقد الأمل بعد.

Advertisements

وأردف قائلًا: «هناك الكثير من اللاعبين الذين يقدمون أداء جيدا وهذا يمنحك الأمل في المضي قدما وتحقيق الفوز في آخر مباراتين».