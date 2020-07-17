زيدان: فوز ريـال مدريد بالدوري أسعدني أكثر من الفوز بدوري أبطال أوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريـال مدريد الإسباني، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الملكي بالليجا للمرة الـ34 في تاريخه.
وقال زيدان، في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «لا توجد لدي كلمات لوصف ما أشعر به الآن.. واحدة من أغلى البطولات».
وأضاف: «الفوز بلقب الدوري يجعلني أكثر سعادة، حتى من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا».
وأوضح: «عندما تفوز بالدوري تفوز لأنك الأفضل في كل شىء، تفوز لأنك فزت بأكبر عدد من النقاط أمام منافسك».
وأتم: «الفرحة اليوم شديدة لى وللاعبين في نفس الوقت، هم من قدموا العرق في الملعب حتى تتحقق هذه النتيجة، لي دور بالتأكيد في ذلك، لكن لهم الدور الأكبر».
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