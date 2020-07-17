توتنهام يجدد عقد سكيب حتى 2024

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020

جدد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة عقد لاعب خط الوسط أوليفر سكيب، وسيستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2024 على الأقل.

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وخاض سكيب /19 عاما/ 21 مباراة مع فريق توتنهام في كل المسابقات، كان أولها في أكتوبر 2018 .

وقال سكيب لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب في تصريحات لموقع نادي توتنهام :"إنني في هذا النادي منذ الصغر، لذلك فهو أمر رائع أن أوقع عقدا جديدا معه."

وأضاف :"أتمنى الآن أن أحقق تقدما وأحظى بالمزيد من فرص المشاركة."