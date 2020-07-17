صحيفة ألمانية تكشف حقيقة انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020

يبدو لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا في طريقه للانتقال من بايرن ميونخ بطل ألمانيا إلى ليفربول بطل إنجلترا، بعد مماطلته في التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده مع النادي البافاري، وذلك بحسب ما أفادت اليوم الجمعة، صحيفة بيلد الألمانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب يرغب بالتعاقد مع اللاعب الإسباني البالغ 29 عاماً، لكن الفريقين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، كاشفة بأن ليفربول غير مستعد لدفع أكثر من 25 مليون يورو، فيما يطالب بايرن بأربعين مليون يورو.

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وسبق للرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس-رومينيغه أن رشح في وقت سابق من الشهر الحالي رحيل ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافياً في الوقت عينه وجود أي تواصل بشأنه مع ليفربول.

وبات لاعب الوسط مدار تقارير صحافية عدة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي في أواخر موسم 2020-2021. وبعدما أشارت تقارير ألمانية في مايو، إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة النادي على تجديد العقد، تبيّن لاحقاً أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، وسط حديث عن "مماطلة" من اللاعب لرغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر.

وفي ما يبدو حسماً للجدل بشأن مستقبله مع النادي، كشف رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد أوائل الشهر الحالي: "تفاوضنا معه بشكل جدي وحققنا رغباته، لكن يبدو انه يريد القيام بأمر جديد في المرحلة الأخيرة من مسيرته".

وتعززت فرضية رحيل ألكانتارا عن الفريق الذي توج معه بلقب الدوري 7 مرات والكأس 4 مرات وخاض بقميصه 231 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2013 من برشلونة الإسباني، بعدما أدرج منزله في ميونخ للبيع بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الألمانية.