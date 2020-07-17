شكرا لقرائتكم أسوان يبدأ استعداداته للمقاولون غداً بعد انتهاء إجازة الـ24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة أحمد كشري مدرب الفريق، تدريباته اليومية غداً السبت بعد انتهاء إجازة الـ 24 ساعة التي حصل عليها اللاعبون عقب التعادل مع الاسماعيلي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس الخمي على استاد الاسماعيلية، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف الطويلة التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويستعد أسوان لمواجهة المقاولون العرب في ثاني وديات أبناء الجنوب استعداداً للدوري، حيث حدد الجهاز الفنى لفريق أسوان، 5 مباريات ودية، بعد فترة التوقف وقال أحمد كشرى فى تصريحات خاصة، أنه تم الاتفاق مع كل من الإنتاج الحربى وطلائع الجيش والمقاولون العرب والزمالك، بخلاف لقاء الاسماعيلي

وجاءت مباريات أسوان كالتالى:

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أسوان والمقاولون 21 / 7

أسوان والإنتاج الحربى 25 / 7

أسوان والزمالك 29 / 7

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أخطرت نادي أسوان، بسلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، والتي خضع لها عبو الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمرز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.ن لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 يوليو، في ثاني وديات أبناء الجنوب استعداداً للدوري .