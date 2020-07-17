شكرا لقرائتكم تهاني متبادلة لزعيمى أوروبا وإفريقيا.. وصلات الغزل بين الأهلي وريال مدريد عرض مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتبادل ناديا الأهلي وريال مدريد التهاني في المسرات باعتبارهما ناديي القرن في قارتي أوروبا وإفريقيا، حيث يحرص كبير أوروبا على تقديم التهنئة لنادي القرن الإفريقي في المناسبات السعيدة، فيما يبادله كبير إفريقيا نفس الشعور ويهنئ نادي القرن الأوروبي في اللحظات السعيدة، وهو شعور طيب بين ناديي القرن في القارتين العجوز والسمراء.

وكان آخر التهاني من الأهلي إلى ريال مدريد بعد تتويج الميرينجي بلقب الدوري الإسباني، متفوقا على غريمه برشلونة الذي كان قريبا من الحفاظ على لقب الليجا، ولكن زيدان وكتيبة الريال استفادت من تعثر البارسا في الانقضاض على القمة والتتويج باللقب.

التتويج بالليجا



هنأت قناة النادي الأهلي ، فريق ريال مدريد الإسباني بعد فوزه أمس الخميس بلقب الدوري الإسباني "لا ليجا" عقب فوزه على فياريال بهدفين مقابل هدف وخطف اللقب من غريمه برشلونة الذي وقع في فخ الخسارة من أوساسونا بنفس النتيجة.

وكتبت قناة الأهلي عبر حسابها الرسمي: "تهانينا لكبير اسبانيا وأوروبا وشريكنا في احتفالية نادي القرن".





الأكثر تتويجا بالعالم

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي السابق برئاسة المهندس محمود طاهر برقية تهنئة إلى نادي ريال مدريد الأسباني يهنئه خلالها على لقب الأكثر تتويجا على مستوى العالم من حيث الحصول على الألقاب القارية عام 2016، بعدما تخطى الأهي وحقق البطولة رقم 21 بعد فوزه ببطولة كأس العالم للاندية ليعتلي صدارة أندية العالم.

وكان نادي ريال مدريد قد حطم رقم النادي الأهلي في عدد البطولات القارية، حيث بات الفريق الملكي هو الأكثر تتويجًا في العالم، برصيد 21 بطولة قارية.

مرور 20 عام على نادي القرن

هنأ نادي ريال مدريد الإسباني على تهنئة نظيره الأهلي بالذكرى الـ20 لحصوله على لقب نادي القرن في قارة أفريقيا، عبر رسالة حملت صيغة ملكية، تليق بالناديين العملاقين.

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وجاءت رسالة ريال مدريد عبر فيديو مصور لإيميليو بوتراجينيو، المتحدث الإعلامي للنادي الملكي، عرضته قناة الأهلي في إطار احتفالاتها المستمرة منذ نحو أسبوع بذكرى الحصول على اللقب القاري.

وقال بوتراجينيو في الفيديو: "أود أن أهنئكم بمرور 20 عاما علي تتويجكم بلقب نادي القرن العشرين في القارة الأفريقية.. لا بد أن تفخروا جدا بهذا الإنجاز اللافت للنظر، مضيفا: "هذا يثبت أنكم تملكون الشغف والشجاعة لوضع استراتيجيات سليمة مكنتكم من البقاء علي قمة كرة القدم لعقود عديدة".

وواصل: "كنتم قادرين علي تحقيق ذلك لأن لديكم المبادئ والقيم التي توارثتموها جيلاً بعد جيل.. مبادئ مثل عقلية الانتصارات الدائمة والانضباط والعمل الجماعي وهو جزء من ثقافتكم"، وكل التهنئة وأتمنى لكم الأفضل دائماً".

وتخطى ريال مدريد نظيره الأهلي ، عقب فوزه ببطولة كأس العالم للأندية "اليابان 2016"، على حساب كاشيما أنتلرز، في المباراة التي انتهت في الوقت الإضافي (4-2)، حيث كان يتقاسم الأهلي وبرشلونة في الموسم الأخير لقب النادي "الأكثر تتويجا بالبطولات" على مستوى العالم في العام الأخير برصيد 20 بطولة قارية لكل نادي، وفقًا للبيانات الرسمية سواء من النادي الأحمر أو الجانب الكتالوني.

وكان النادي الأهلي قد انفرد بصدارة ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا على المستوى القاري في عام 2013 برصيد 19، بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي في ذلك الوقت، حيث تفوق الأهلي في ذلك الوقت على أندية ميلان الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، أصحاب الـ18 بطولة قارية، حتى جاء ريال مدريد الإسباني في 2015 ليصل للرقم 18 ويتساوى مع الثلاثي.

ونجح النادي الأهلي في مواصلة انفراده باللقب بإضافة بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014 وتوقف رصيده عند هذا الحد بعد خسارته للسوبر الإفريقي في 2015.

ويمتلك الأهلي 8 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، و4 بطولات إفريقية أبطال الكؤوس، و6 بطولات للسوبر الإفريقي، وبطولة أفرو أسيوي، وبطولة للكونفيدرالية الإفريقية.

وسبق وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا بعد تتويجه بكأس العالم للأندية عام 2015 معلنًا فيه التساوي مع النادي الأهلي في صدارة الأندية الأكثر تتويجًا للبطولات القارية برصيد 20 بطولة.