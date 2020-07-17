شكرا لقرائتكم رنيم الوليلي: كورونا ليس سبباً في توقيت الاعتزال خططت لهذا الأمر بعد الـ 30 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت البطلة المصرية رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش سابقاً، والتي أعلنت اعتزالها بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي، رغم تصدرها للتصنيف العالمي، وقالت الوليلي في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين "psa"، " هذا ليس قرار تم اتخاذه في يوم واحد ولكنه تم اتخاذه عبر سنوات طويلة، وليس لكورونا دخل بالموضوع، وتحدثت بشأنه مع الكثيرين مثل نور الشربيني وكاميل سيرم ونور الطيب وجويل كينج.

أضافت الوليلي: كنت قد قررت أنني مع سن الـ 30 عاماً سأعتزل الاسكواش وأبدأ مع عائلتي، وصلت إلى سن الـ 30 عاماً في يناير 2019، وبالفعل تدثت مع مدربيني، وبالفعل كنت أريد أن أكمل معهم ذلك الموسم لأنه كان الأفضل عبر مسيرتي وعندما أنهيت الموسم بذلك الشكل كنت سعيدة جداً.

وواصلت: الموسم الماضي حققت كل ما كنت أتمناه، لذلك تأكدت أنه الوقت المناسب لتحقيق كل ما خططت له مع طارق مؤمن، وأهمها أن يكون لدينا طفل وسعيدة بكل ما حققته عبر مسيرتي خاصة التتويج ببطولة العالم وتصدر التصنيف العالمي أضف إلى ذلك الفوز مع منتخب السيدات ببطولة العالم.

Advertisements

في سياق متصل، كشف طارق مؤمن لاعب الجزيرة ومنتخب مصر للاسكواش سبب اعتزال زوجته رنيم الوليلي المصنفة الأولى على العالم في اللعبة نفسها مؤكدا أنه جاء في التوقيت المناسب لتوقف البطولات الدولية بسبب كورونا كما أنهى في قمتها الفنية، وقال لاعب الجزيرة ومنتخب مصر للاسكواش، في برنامج لقاء خاص على قناة on time sport 1: رنيم شعرت بالتشبع وتحقيق كل ما تمنيته في اللعبة بعدما فازت ببطولة العالم وأصبحت المصنفة الأولى عالميا وتغير أولوياتها للحياة العائلية والاسرية وحان وقت الاعتزال لاسيما واننا ننتظر مولود جديد".

وواصل طارق مؤمن تصريحاته قائلا رنيم مستواها عالي جدا وقادرة على الاستمرار لسنوات عديدة ولكنها قررت تساعدني لبناء أسرة وعائلة واحدة ولم تسافر معي بصفتها لاعبة ولكنى ستسافر لمساعدتي بصفتي زوجها وأن اعتزال رنيم الوليلي بسبب التشبع وانتظار مولود جديد.

وتابع أنتمى لعائلة رياضة ووالدي كان لاعب كرة سابق في نادى المقاولون العرب ، مؤكدا أن بطولة الاهرام الدولية واحمد برادة سبب حبى في لعبة الاسكواش ،" مضيفا تربيت في نادى الجزيرة من عمر 5 سنوات وسعيد بفوزي ببطولة العالم من قلبه، معلقاً بطولة الأهرام للإسكواش هي السبب في السيطرة المصرية على اللعبة حتى الان، مضيفا أن تقنية الفيديو ساعدت على تحقيق العدل في الاسكواش