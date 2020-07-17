شكرا لقرائتكم شاهد.. عزيمة عصام الحضرى وإصراره لا يعرفان المستحيل فى وصلة تدريبات قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل عصام الحضري نجم النادي الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، تدريباته اليومية البدنية التي يخوضها للحفاظ على لياقته، ونشر الحضري صوراً خلال ممارسة بعض التدريبات وعلق عليها " الفارق بين المستحيل والممكن يتوقف علي عزيمة المرء واصراره"، وأكد عصام الحضرى في وقت سابق أن الأهلى ليس طرف فى قضية نادى القرن، مشيراً إلى أن الاتحاد الإفريقى أعطى اللقب للأحمر منذ عدة سنوات، موضحاً أن كل نادي له حقوق يتحدث عنها، ورفع قضية حق مشروع لأى أحد، مشدداً على أن النادى الأهلى هو نادى القرن فى إفريقيا، والعالم بأكمله يعلم من هو نادى القرن، وهناك حقوق لأندية ثانية لهم الحق.

وأشاد عصام الحضري في تصريحات تليفزيونية، بقدرات محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، مضيفاً "حارس مرمى مصر الأول هو محمد الشناوي، لعب كأس أمم إفريقيا وشارك في التصفيات".

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وأشار الحضري إلي أنه كان يرحب بمنح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إذا طلب منه المدير الفني ذلك لأنه لاعب ذو قيمة على مستوى العالم، والقيادة ليست بالشارة.

وأضاف الحضري، يجب علي الجميع أن يفتخر بما قدمه محمد صلاح حيث أصبح من أفضل 3 لاعبين في العالم وكنت أول من قدم التهنئة له بعد الفوز بالدوري الإنجليزي ، مؤكداً أن صلاح لو تواجد في جيله مع المدير الفني حسن شحاته لما تأهلنا لكأس العالم فقط، بل كنا سنصعد لدور الثمانية.

واختار الحضري أفضل 11 لاعبًا، عاصرهم في الملاعب: قائلًا: "التشكيل المثالي لأفضل 11 لعبوا معي هم أحمد فتحي، وائل جمعة، هاني سعيد، سيد معوض، حسني عبد ربه، محمد شوقي، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، عماد متعب، ومحمد زيدان، وعمرو زكي."