شكرا لقرائتكم اجتماعات مكثفة لمحمد رضوان مع مسئولي قطاع الناشئين في المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد الفترة الحالية، اجتماعات مكثفة بين محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، مع عدد من مسئولي القطاع، وذلك لبحث سبل عودة النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إلغاء الموسم الحالي لضيق الوقت وبدء الموسم الجديد بشكل طبيعي في ظل الالتزا بالاجراءات الاحترازية، خاصة بعد توصية شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي بضرورة إقامة مسابقة 99 لتدعيم الفراعنة قبل أولمبياد طوكيو 2021.

وشدد محمد رضوان على تطبيق الاجراءات الاحترازية وإجراء عمليات التعقيم التطهير لكافة الجوانب في القطاع، قبل بدء فترة الإعداد للموسم المقبل، حرصاً على سلامة اللاعبين الذين يشكلون مصدر دعم فني ومادي للنادي، خاصة وأن قطاع الناشئين بالمقاولون يصنف ضمن أقوى القطاعات في مصر.

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في سياق متصل، أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني لذئاب الجبل سيعطي اهتماماً خاصاً لقطاع الناشئين في المرحلة المقبلة، مضيفاً في تصريحلت خاصة، أنه تم تصعيد لاعبين من الناشئين بالإضافة إلى الثنائي الذي يتواجد منذ فترة مع الفريق مثل محمد علي ويوسف أبو هشيمة.

وأضاف عبد الغني أنه تم تصعيد الثنائي تايسون وفضل، لتدعيم صفوف الفريق، ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.