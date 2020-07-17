شكرا لقرائتكم كاريمان كامل تقدم روشتة حريمى للبنات بعنوان "كيف تواجهين التحرش بالجودو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت كاريمان كامل لاعبة منتخب الجودو رسالة إلى البنات حال تعرضهن لظاهرة التحرش ، حيث قالت اللاعبة يجب أن تكون البنات لديها ثقة في رد الفعل وعدم الاستسلام للظاهرة أو السكوت عنها ، وعدم السماح لأى شخص أن يأتي على كرامتها أو حريتها الشخصية قائلة:" متسمحيش لحد ييجى على كرامتك او حريتك الشخصية أيا كان" ، مشددة على ضرورة التمسك بحريتها مهما كانت الحجج عن طريقة ملابسها أو شكلها ، فالفتاة لها كامل حريتها في المجتمع طالما أنها لا تتعدى على حرية الأخرين ولا تؤذى أحد.

وأشارت بطلة الجودو أن البنات لابد أن تأخذ ممقف وقرار في الموقف وقت حدوثه وقابلية لرد الفعل الصحيح بأن تختار مكان به أفراد وشهود ، و يا حبذا لو كانت من ممارسى الألعاب القتالية سيكون الرد أفضل لان رد الفعل في هذه الحالة اسهل واسرع واقوى .

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ووجهت كاريمان كامل نصيحة للبنات أن يفكرون في ممارسة الألعاب القتالية ليس بشكل احتراف ولكن من حيث مبادئ كل لعبة لأن هذا سيصنع الفارق خلال التعامل مع هذه الظاهرة.

نظمت وزراة الشباب والرياضة لقاء أون لاين حول التصدي لظاهرة التحرش تحت شعار "شباب ضد التحرش"، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزراة الشباب والرياضة، دكتور عمرو الورداني امين الفتوى ومدير التدريب ورئيس وحدة الارشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، ، بالإضافة الى عدد من الشباب المشاركين في مشروع "شباب ضد التحرش" من مختلف محافظات الجمهورية، أدار اللقاء دكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات الشبابية.

في كلمته، تحدث الدكتور أشرف صبحى عن دور الوزارة في مواجهة ظاهرة التحرش منذ عام 2014، والجهد المبذول من الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً للبرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة بمراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية لتوعية الشباب للتصدي لظاهرة التحرش.