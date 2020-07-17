شكرا لقرائتكم الأهلي يطلب عودة وليد أزارو وإنهاء الإعارة للاتفاق السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل النادي الأهلي خطاباً رسمياً لنظيره الإتفاق السعودي يطلب فيه عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق وعدم تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري "الإستثنائي" وذلك بسبب عدم إلتزام النادي السعودي بدفع مستحقات اللاعب ولا باقي مستحقات الاهلي الخاصة بالصفقة الأمر الذى جعل إدارة الاهلي ترفض تمديد الإعارة عدة أشهر رغم أن النية كانت تتجه للموافقة على التمديد بعد إنتهاء الإعارة في 30 يونيو الماضي.

وكان الأتفاق قد خاطب الأهلي رسمياً لتمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم المحلي في السعودية بعدما تسببت "جائحة" كورونا في تجميد النشاط الرياضي في العالم كله عدة أشهر ، ومنح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء الأخضر لجميع الأندية بتمديد إعارة لاعبيها لحين نهاية الموسم في الدوريات التى لم تُستكمل بسبب ظروف كورونا لكن الفيفا أقر بأن يكون التمديد بالتراضي بين جميع الأطراف وفي حالة عدم وجود خلاف مالي بين هذه الأطراف.

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وتلقي الاهلي خطاباً رسمياً من الأتفاق قبل أسابيع يطلب فيه تمديد إعارة أزارو حتى نهاية الموسم الكروي في المملكة بعدما أعلن الأتحاد السعودي عن إستئناف الدوري هناك يوم 4 أغسطس المقبل ورحّب الأهلي في البداية بتمديد الإعارة لأن اللاعب لن يُفيد الاهلي حال عودته حالياً حيث إنه غير مُقيّد في قائمة الفريق لكن إدارة الأتفاق لم تُسدد باقي مستحقات الصفقة حيث يتبقي للأهلي 100 ألف دولار بعدما تمت إعارة اللاعب في يناير الماضي مقابل 200 ألف دولار حصل الأهلي على 100 ألف ومازال له مثلهم لدى النادي السعودي.

أزمة الأهلي مع الأتفاق لم تكن العقبة الوحيدة في سبيل تمديد إعارة أزارو فقد أثار اللاعب هو الأخر أزمة أخرى ربما تكون أكبر وتتمثل في قيام النادي السعودي بخصم 50 % من راتبه الشهري الذي يبلغ 80 ألف دولار بجانب رفض دفع راتبه منذ فترة لذا طلب أزارو فسخ عقده مع الأتفاق والعودة للأهلي من أجل التدريب مع الفريق.