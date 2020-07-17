شكرا لقرائتكم حملة تضامن مع جدو بعد إعلان إصابة والدته بالمرض اللعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعل عدد كبير من نجوم الكرة المصرية مع كشف محمد ناجى جدو مهاجم الجونة الحالى والأهلى وهال سيتى ومنتخب مصر السابقعن إصابة والدته بمرض السرطان اللعين.

جاء ذلك بعدما قام أحد متابعيه بسبه بوالدته والتطاول عليها عقب تحسره على هزيمة هال سيتى، بثمانية أهداف نظيفة من ويجان، فى بطولة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى لكرة القدم، لينفعل عليه جدو ويخرج عن شعوره بسبب الهجوم غير المبرر عبر حسابه على تويتر: "أنا عمرى مارديت على حد بطريقة وحشة، لكن ان فى شخص قذر يشتم أمى ويتريق عليها، لا عمرى ما هسيبه وأقول عادى، خصوصا ان فى الوقت اللى بيشتمها فيه القذر ده كانت بتاخد أول جلسة علاج كيماوى، عشان بتحارب مرض لعين السرطان وواثق إنها إن شاء الله هتتغلب عليه، ربنا يشفيكى يا أمى ويخليكى لنا".

وتضامن مع جدو، عددا من اللاعبين والإعلاميين، منهم أحمد حمودى، إبراهيم سعيد، هيثم فاروق، شريف أشرف، أحمد مجدى، أحمد على، إسلام محارب، والإعلاميين الرياضيين خالد بيومى وإبراهيم عبد الجواد وكريم خطاب ومحمد الليثى والمعلق محمد الكوالينى، داعين الله لها أن يمن عليها بالشفاء.

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وجاء الهجوم على هداف أمم إفريقيا 2010 بعدما نشر منشورا أعرب خلاله عن حزنه من استقبال النمور لـ7 أهداف فى شوط واحد أمام ويجان أتلتيك، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضى، وانتهت بفوز الأخير 0-8 ضمن منافسات الجولة الـ 44 من دورى الدرجة الأولى الإنجليزى.

كتب جدو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد استقبال هال سيتى لـ 7 أهداف فى الشوط الأول، قائلاً: "ما الخطأ الذى يجرى فى هال سيتي؟".

وحازت تغريدة محمد ناجى جدو مهاجم هال سيتى على اهتمام عدد من جماهير الأخير، حيث رد أحدهما قائلاً: "تعالى لتنقذنا".