شكرا لقرائتكم برنامج خاص لمحمد محمود فى الأهلى بتكليف من فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع توماس بينكيل مُخطط الأحمال البدنية في فريق الاهلي برنامج تأهيلي خاص لمحمد محمود لاعب الفريق الذي تعافي من جراحة الرباط الصليبي مؤخراً ، ويخضع محمد محمود لجلسات في "الجيم" على فترات من أجل المساعدة في زيادة لياقته البدنية بعدما سبق وشارك بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية ويتابع الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر حالة اللاعب بشكل مُستمر لتجهيزه بشكل جيد للأرتباطات المقبلة خاصة وأن محمد محمود من العناصر الجيدة في الفريق وصاحب قدرات فنية عاليىة غير أنه عانى من سوء حظ بعدما تعرض للأصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين فترة قصيرة ،وأدى جلسة فى الجيم على هامش التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى للفريق صباح أمس على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى، ويقوم محمد محمود، بتنفيذ المرحلة الأخيرة فى البرنامج التأهيلي، تمهيدا للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة .

على صعيد متصل ، اطمأن الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، على جاهزية حمدى فتحى لاعب وسط الفريق بعد مشاركته فى التقسيمة (التراى ماتش) التى أقيمت صباح أمس ، الخميس، على ملعب التتش وذلك بعدما عاد بشكل تدريجى إلى التدريبات الجماعية مؤخراً، حيث تعافى حمدى فتحى من آثار جراحة غضروف الركبة التى تعرض لها خلال مشاركته بأحد تدريبات المنتخب الوطنى الأول قبل عدة أشهر، ونفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا كاملا طوال الشهور الماضية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم فى التراى ماتش الذى أقامه الجهاز الفنى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين ، كما شارك صالح جمعة لاعب الفريق فى التقسيمة بعدما عاد للتدريبات الجماعية، حيث دفع المدير الفنى للأهلى باللاعب فى الشوط الثانى، وأشرك المدرب السويسرى جميع اللاعبين الجاهزين فى هذه التقسيمة واطمأن على مستواهم ولياقتهم الفنية والبدنية .