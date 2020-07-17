شكرا لقرائتكم وادى دجلة يعتذر عن خوض ودية مع إنبى بسبب معسكر السخنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر وادى دجلة عن خوض ودية مع إنبي، خلال الفترة الجارية، لتحضير الفريق لدخول معسكرا مغلقا فى العين السخنة خلال الفترة المقبلة، بعدما أتم جهاز دجلة الاتفاق على خوض وديتين فى المرحلة القادمة ستكون أحدهما مع شباب النادى الدجلاوى والأخير مع الزمالك يوم 26 من شهر يوليو الجاري، حيث كان يفضل النادى البترولى خوض ودية مع دجلة إلا أن ارتباطات الأخير حالت دون ذلك.

فيما يلتقى إنبى بقيادة حلمى طولان مع نادى مصر تحت قيادة خالد جلال، يوم الأحد المقبل، فى مباراة ودية ستجمع الفريقان، على ملعب بتروسبورت، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، وذلك بعد عودة النشاط الكروى خلال المرحلة الماضية بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

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وأكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أن نتائج المسحة الرابعة للفريق البترولى جاءت جميعها سلبية مع تعافى كل الحالات المصابة بذلك الفيروس فى النادى البترولى، موضحًا أن إجراء مسحة جديدة وستكون الخامسة يوم الأربعاء المقبل، من أجل مواصلة الاطمئنان على حالة اللاعبين والجهاز الفنى والعاملين بالفريق الأول.

فيما اتفق مسئولو إنبى مع طلائع الجيش، على إلغاء ودية الفريقين التى كان من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب استقرار الطلائع على دخول معسكر مغلق فى الإسكندرية خلال الفترة الجارية حيث سيخوض فريق طلائع الجيش ثلاثة مباريات ودية مع أندية إسكندرية، حرس الحدود، سموحة والاتحاد السكندرى فى معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية والذى يستمر لمدة 12 يومًا استعدادًا لعودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، فيما حدد الطلائع 22 يوليو موعدًا لملاقاة الزمالك ودياً فى برج العرب أيضًا، حيث يتوجه الفريق فى العاشرة من صباح غد السبت للإسكندرية، ويتطلع الجهاز الفنى للطلائع بقيادة عبد الحميد بسيونى لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

وخاض فريق طلائع الجيش عصر أول أمس الأربعاء مباراة ودية مع نظيره مصر المقاصة على استاد جهاز الرياضة العسكرى وهى الودية الأول التى تلعب فى مصر منذ تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وأظهر قياس الوزن الذى خضع له لاعبو طلائع الجيش خسارة أغلبهم للأوزان الزائدة التى اكتسبوها فى العزل المنزلى بسبب جائحة كورونا، فيما لايزال لدى بعض اللاعبين زيادات بسيطة طالبهم الجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى بالتخلص منها فى أسرع وقت بتنفيذ البرامج الغذائية والتدريبية الموضوعة لهم، ويتطلع بسيونى لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.