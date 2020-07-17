شكرا لقرائتكم باخ مستعد للترشح لفترة ثانية في رئاسة الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الجمعة، إنه مستعد للترشح لفترة ثانية في رئاسة اللجنة عند عقد الانتخابات في العام المقبل.
وقال باخ في اجتماع للجنة الأولمبية الدولية عقد باستخدام تقنية الفيديو: إذا كنتم يا أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية تريدون، فأنا مستعد للترشح لفترة ثانية، مدتها أربعة أعوام في رئاسة اللجنة
الأولمبية الدولية والاستمرار في خدمتكم وخدمة هذه الحركة الأولمبية التي نحبها جميعا.
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