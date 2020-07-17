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ريال مدريد يحرز لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 34

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز ريال مدريد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 34 ليعزز رقمه القياسي بعد التفوق 2-1 على فياريال بفضل هدفي كريم بنزيمة ليحقق انتصاره العاشر على التوالي يوم الخميس.

وسجل بنزيمة الهدف الأول في الدقيقة 29، وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77 بينما قلص فياريال الفارق بضربة رأس من فيسنتي إيبورا قرب النهاية.

وقبل إقامة الجولة الأخيرة، أصبح رصيد ريال مدريد 86 نقطة وبفارق سبع نقاط عن صاحب المركز الثاني الذي خسر 2-1 على أرضه أمام أوساسونا أيضا.

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