شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يخدع محمد الشناوى بهدف ذكى فى تدريبات الأهلى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى على "تيك توك" هدفا أحرزه محمود عبد المنعم كهربا فى مرمى محمد الشناوى، وعلق الحساب على الهدف الذى أحرزه كهربا بأنه "هدف اليوم". واستطاع كهربا أن يستخدم ذكاءه إلى حد كبير فى إحراز الهدف، وهو يقترب من المرمى، وحاول إيهام حارس الأهلى بأنه سيلعب الكرة بشكل عرضى قبل أن يودعها شباك الشناوى الذى كان ينتظر هو الآخر أن يلعب كهربا الكرة العرضية، ولاقى الهدف استحسان الجمهور الأهلاوى على حساب النادى الأهلى، مطالبين الفولت أن يبذل جهده فى المباريات الرسمية.



كهربا

@alahly Goal of the day ???????????? @mkahrabaa1010 ##يلا_يا_أهلي♬ original sound - alahly

وكان كهربا قد حرص على الاستمتاع بعطلته الصيفية مع أصدقائه حيث ظهر فى مقطع فيديو على متن قارب فى عرض البحر وهم يرقصون على أنغام الأغانى، ونشر كهرباء مقطع الفيديو عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع "إنستجرام".

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لحظة مرور الكرة داخل الشباك

وكان مصدر بلجنة التظلمات باتحاد الكرة كشف أنه يحق لمحمود كهربا، لاعب الأهلى، تقديم تظلم أو التماس جديد للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة من أجل تخفيف عقوبة إيقافه 10 مباريات، على خلفية أحداث مباريات السوبر بين الأهلى والزمالك الأخيرة التى أقيمت فى الإمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح.