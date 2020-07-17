شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة لمحمد رضوان مع مسئولى قطاع الناشئين فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الفترة الحالية اجتماعات مكثفة بين محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، مع عدد من مسئولى القطاع، لبحث سبل عودة النشاط الرياضى فى الفترة المقبلة، بعدما أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلغاء الموسم الحالى لضيق الوقت وبدء الموسم الجديد بشكل طبيعى فى ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة بعد توصية شوقى غريب مدرب المنتخب الأولمبى بضرورة إقامة مسابقة 99 لتدعيم الفراعنة قبل أولمبياد طوكيو 2021.

وشدد محمد رضوان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراء عمليات التعقيم التطهير لكافة الجوانب فى القطاع، قبل بدء فترة الإعداد للموسم المقبل، حرصاً على سلامة اللاعبين الذين يشكلون مصدر دعم فنى ومادى للنادي، خاصة وأن قطاع الناشئين بالمقاولون يصنف ضمن أقوى القطاعات فى مصر.

فى سياق متصل، أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى لذئاب الجبل سيعطى اهتماماً خاصاً لقطاع الناشئين فى المرحلة المقبلة، مضيفاً فى تصريحات خاصة، أنه تم تصعيد لاعبين من الناشئين بالإضافة إلى الثنائى الذى يتواجد منذ فترة مع الفريق مثل محمد على ويوسف أبو هشيمة.

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وأضاف عبد الغنى أنه تم تصعيد الثنائى تايسون وفضل، لتدعيم صفوف الفريق، ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.