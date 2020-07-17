شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عزيمة عصام الحضرى وإصراره لا يعرفان المستحيل فى وصلة تدريبات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عصام الحضري، نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، تدريباته اليومية البدنية التى يخوضها للحفاظ على لياقته، ونشر الحضرى صوراً خلال ممارسة بعض التدريبات وعلق عليها، "الفارق بين المستحيل والممكن يتوقف على عزيمة المرء وإصراره". وأكد عصام الحضرى في وقت سابق أن الأهلى ليس طرفا فى قضية نادى القرن، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقى أعطى اللقب للأحمر منذ عدة سنوات، موضحاً أن كل نادٍ له حقوق يتحدث عنها، ورفع قضية حق مشروع لأى أحد، مشدداً على أن النادى الأهلى هو نادى القرن فى أفريقيا، والعالم بأكمله يعلم من هو نادى القرن، وهناك حقوق لأندية ثانية لهم الحق.

وأشاد عصام الحضري في تصريحات تليفزيونية، بقدرات محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، مضيفاً "حارس مرمى مصر الأول هو محمد الشناوي، لعب كأس أمم إفريقيا وشارك في التصفيات".