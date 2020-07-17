شاهد.. عزيمة عصام الحضرى وإصراره لا يعرفان المستحيل فى وصلة تدريبات قوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عصام الحضري، نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، تدريباته اليومية البدنية التى يخوضها للحفاظ على لياقته، ونشر الحضرى صوراً خلال ممارسة بعض التدريبات وعلق عليها، "الفارق بين المستحيل والممكن يتوقف على عزيمة المرء وإصراره". وأكد عصام الحضرى في وقت سابق أن الأهلى ليس طرفا فى قضية نادى القرن، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقى أعطى اللقب للأحمر منذ عدة سنوات، موضحاً أن كل نادٍ له حقوق يتحدث عنها، ورفع قضية حق مشروع لأى أحد، مشدداً على أن النادى الأهلى هو نادى القرن فى أفريقيا، والعالم بأكمله يعلم من هو نادى القرن، وهناك حقوق لأندية ثانية لهم الحق.
وأشار الحضري إلي أنه كان يرحب بمنح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إذا طلب منه المدير الفني ذلك لأنه لاعب ذو قيمة على مستوى العالم، والقيادة ليست بالشارة.
وأضاف الحضري، يجب علي الجميع أن يفتخر بما قدمه محمد صلاح حيث أصبح من أفضل 3 لاعبين في العالم وكنت أول من قدم التهنئة له بعد الفوز بالدوري الإنجليزي ، مؤكداً أن صلاح لو تواجد في جيله مع المدير الفني حسن شحاته لما تأهلنا لكأس العالم فقط، بل كنا سنصعد لدور الثمانية.
واختار الحضري أفضل 11 لاعبًا، عاصرهم في الملاعب: قائلًا: "التشكيل المثالي لأفضل 11 لعبوا معي هم أحمد فتحي، وائل جمعة، هاني سعيد، سيد معوض، حسني عبد ربه، محمد شوقي، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، عماد متعب، ومحمد زيدان، وعمرو زكي."
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