شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبدأ استعداداته للمقاولون غداً بعد انتهاء إجازة الـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق تدريباته اليومية غداً السبت بعد انتهاء إجازة الـ24 ساعة التى حصل عليها اللاعبون عقب التعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين أمس الخميس باستاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف الطويلة التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويستعد أسوان لمواجهة المقاولون العرب فى ثانى وديات أبناء الجنوب استعداداً للدورى، حيث حدد الجهاز الفنى لفريق أسوان 5 مباريات ودية، بعد فترة التوقف وقال أحمد كشرى فى تصريحات خاصة، إنه تم الاتفاق مع كل من الإنتاج الحربى وطلائع الجيش والمقاولون العرب والزمالك، بخلاف لقاء الإسماعيلى.

وجاءت مباريات أسوان كالتالى:

أسوان والمقاولون 21 / 7

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أسوان والإنتاج الحربى 25 / 7

أسوان والزمالك 29 / 7

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قد أخطرت نادى أسوان، بسلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، والتى خضع لها عبو الفريق والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمرز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا، لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 يوليو، فى ثانى وديات أبناء الجنوب استعداداً للدورى .