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صور.. انطلاق معسكرات الحكام استعدادا لاستئناف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم معسكرات الحكام بقيادة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة بعد إجراء مسحات اختبار فيروس وانتظار نتيجتها اليوم استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم ٦ أغسطس المقبل.

وشهد معسكر الحكام إجراء دورات تدريبية ومحاضرات مع مراعاة الإجراءات الطبية والتباعد بين الحكام ثم محاضرة التعديلات ثم اختبار التسلل فيديو تيست.

 

من جهته أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك عددا كبيرا من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيًا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الممتاز قائلاً، "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفاءتهم بشكل كبير وهناك تنسيق بيننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".

 

وعن استئناف الدوري بتقنية الفيديو قال وجيه أحمد، "سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الاستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل فى "الفار" فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم.

 

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الحكام 

 


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الحكام 

 

 

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الحكام

 

 

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