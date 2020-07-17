شكرا لقرائتكم خبر عن كاريمان كامل بطلة الجودو: الملابس ليست "حجة" للتحرش بالبنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت كاريمان كامل، لاعبة منتخب الجودو، رسالة إلى البنات حال تعرضهن للتحرش، مؤكدة ضرورة أن تكون البنات لديها ثقة فى رد الفعل وعدم الاستسلام للظاهرة أو السكوت عنها، وعدم السماح لأى شخص أن يأتى على كرامتها أو حريتها الشخصية قائلة، "متسمحيش لحد ييجى على كرامتك أو حريتك الشخصية أيا كان"، مشددة على ضرورة التمسك بحريتها مهما كانت الحجج عن طريقة ملابسها أو شكلها، فالفتاة لها كامل حريتها فى المجتمع طالما أنها لا تتعدى على حرية الآخرين ولا تؤذى أحدا.

وأضافت بطلة الجودو أن البنات لابد أن تأخذ موقفاً وقراراً وقت حدوثه وقابلية لرد الفعل الصحيح بأن تختار مكانا به أفراد وشهود، ويا حبذا لو كانت من ممارسى الألعاب القتالية سيكون الرد أفضل لأن رد الفعل فى هذه الحالة أسهل وأسرع وأقوى.

Advertisements

ووجهت كاريمان كامل نصيحة للبنات بأن يفكرن فى ممارسة الألعاب القتالية ليس بشكل احتراف ولكن من حيث مبادئ كل لعبة لأن هذا سيصنع الفارق خلال التعامل مع هذه الظاهرة.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة لقاءً "أون لاين" حول التصدى لظاهرة التحرش تحت شعار "شباب ضد التحرش"، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى ومدير التدريب ورئيس وحدة الإرشاد الأسرى بدار الإفتاء المصرية، بالإضافة إلى عدد من الشباب المشاركين فى مشروع "شباب ضد التحرش" من مختلف محافظات الجمهورية، أدار اللقاء دكتور يوسف وردانى مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات الشبابية.

وفى كلمته، تحدث الدكتور أشرف صبحى عن دور الوزارة فى مواجهة ظاهرة التحرش منذ عام 2014، والجهد المبذول من الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً للبرامج والأنشطة التى تنفذها الوزارة بمراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية لتوعية الشباب للتصدى لظاهرة التحرش.