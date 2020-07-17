شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: طارق حامد مش عنيف.. السولية لم يصل للعالمية.. وصلاح أفضل من ميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة النادى الحالي، أن طارق حامد لاعب الفريق الأبيض لديه حماس وقوة، وهذا أمر طبيعى على مستوى العالم، فحامد قوى فى استخلاص الكرة ولكنه ليس عنيفا قائلا، "شائعة طلعت على طارق حامد لكن ما هو عليه مجرد حماس لاعبين"، وأضاف تيجانا أن طارق حامد يٌعد خليفة مدحت عبد الهادى لاعب الزمالك السابق فى الملاعب من حيث طريقة الأداء.

وأضاف تيجانا، أن عمرو السولية لاعب وسط الأهلى لاعب جيد، ورغم مشاركاته مع المنتخب فى أكثر من مرة إلا أنه لم يصل إلى الشخصية العالمية، حتى عندما كان لاعبا فى الإسماعيلى.

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وأكد عضو المجلس الأبيض أن الدولى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى هو أفضل لاعب فى العالم، مقارنة بميسى أو كريستيانو رونالدو، خاصة أنه بنى نفسه بنفسه، ولم يساعده أحد فيما وصل إليه سوى الله قائلاً، "الأفضل هو صلاح، لأنه بنى نفسه فى ظروف صعبة، لم يصل إلى ما هو فيه سوى الله ونفسه"، وأضاف لاعب الزمالك السابق أن محمد صلاح قصة كفاح ويشرفنا فى كل مكان ينتقل إليه.

وأشار يوسف إلى أنه عندما كان مدرباً فى الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مع حسن شحاتة، لم يكن يعرف حسنى عبد ربه جيدا، وحدثه فوزى جمال عن لاعب اسمه حسنى عبد ربه ولم يكن مقتنعا به فى البداية ولم أكن أعرفه، حيث كان مصابا وهو لاعب تحت 17 سنة، وخلال تجمعات منتخب الشباب كان مصابا ولا نعرف عنه شيئا، وبعد تكوين المنتخب بـ 6 أشهر، حدثنى فوزى جمال بأن هناك لاعبا اسمه حسنى عبد ربه، فأخبرته أن هناك تجمعا وأول يوم انضم لم يغادر المنتخب وأصبح أساسيا، فهو لاعب محترم ومركز ويلعب فى مركزى المدافع والليبرو.

واختتم تيجانا حديثه بأن حسنى عبد ربه لاعب عالمى ووصل إلى العالمية فى ظل تألقه خلال مسيرته فى الملاعب.