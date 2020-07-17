شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما قال جوزيه لظهير الأهلي "مش هتكمل معايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

لم ولن ينسى سيد معوض، ظهير أيسر الأهلى ومنتخب مصر السابق والمدر بالعام للمنتخب حالياً، أزمته الشهيرة مع البرتغالى مانويل جوزيه المدرب التاريخى للأهلى، فهى الأزمة التى كادت تُطيح بالظهير الأيسر من القلعة الحمراء، لاسيما أن جوزيه من أكثر مدربى الأهلى شدة وحسماً.

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أزمة معوض مع جوزيه بدأت حينما قام الأخير باستبداله من إحدى المباريات وهو ما أغضب اللاعب كثيراً وخرج يُتمتم ببعض الكلمات التى عبّر بها عن حزنه لخروجه من الملعب، خاصة أنه كان يرى عدم أحقيته فى مُغادرة أرض الملعب.

وعلّق معوض على هذه الأزمة قائلاً، "بعدما قام جوزيه باستبدالى فى إحدى المباريات غضبت بشدة وفقدت أعصابى أثناء خروجى، وقال لى المدرب البرتغالى وقتها "أنت خلاص مش هتكمل معايا".

وأضاف الظهير الأيسر للأهلى، "تركنى جوزيه لمدة 10 أيام تقريباً دون أى كلام، ثم قالى بعدها مش من الطبيعى إنى أعدى الموقف ده وأرجعك تانى.. بس أنت مكمل معايا.. ووقتها شعرت بأنى مدين للمدرب البرتغالى بكل ما حققته فى الأهلى لأنه كان فى إمكانه الاستغناء عنى بعد هذا الموقف الذى أخطأت فى تقديره ربما بسبب حماسى ورغبتى فى المشاركة."