كورتوا.. من الانتقادات لتأمين "الليجا" لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:
انتقادات كثيرة طالت الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الماضي، بسبب أخطائه الفادحة وتسببه في استقبال العديد من الأهداف والتي أضاعت بطولات من النادي الملكي.
ولكن انتقل كورتوا من كونه لاعبًا يتعرض لانتقادات كثيرة إلى واحد من أبرز نجوم ريال مدريد في الليجا، وسبباً في تحقيق لقب الليجا مع النادي الملكي خلال هذا الموسم.
وقدم الحارس البلجيكى موسما رائعا في حراسة مرمى الميرنجي هذا الموسم، حيث استقبلت شباكه 20 هدفًا فقط في 34 مباراة لعبها حتى الآن، وحافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة.
ويعود الأداء الرائع الذي يقدمه كورتوا في حراسة مرماه، لقدراته الكبيرة وتطوره على المستوى الشخصي بالإضافة إلى الأداء الرائع الذي يقدمه الخط الدفاعي لريال مدريد، حيث عمل زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي على تشكيل وحدة دفاعية واحدة.
وعمل كورتوا على العامل النفسي، حيث دفعت الانتقادات التي تعرض لها لتحدي نفسه وإثبات قدراته لمهاجميه، كما أنه كثف من تدريباته الشخصية بجانب تدريبات الفريق لرفع معدل لياقته البدنية والفنية.
وكانت من أبرز اللحظات التي اكتسب فيها كورتوا ثقة زملائه والجماهير، مساهمته في هدف التعادل القاتل ضد فالنسيا في الليجا، ومحافظته على نظافة شباكه في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة والتي فاز بها النادي الملكي بهدفين دون رد.
ومنذ عودة النادي الملكي لمنافسات الليجا بعد استئنافها من فترة التوقف خلال أزمة فيروس كورونا، قدم كورتوا مستويات رائعة وحقق رقم قياسي بحفاظه على نظافة شباكه لـ506 دقائق متواصلة، وهو الرقم الأعلى لأي حارس في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.
وأصبح العملاق البلجيكي تيبو كورتوا على بُعد خطوة واحدة من الفوز بجائزة زامورا للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة، وكان حققها مرتين من قبل مع أتلتيكو مدريد، وستكون هذه هي المرة الأولى مع ريال مدريد.
وستعود جائزة زامورا إلى إلى أحضان حارس ريال مدريد بعد 12 عاماً من الغياب منذ آخر تتويج لإيكر كاسياس الحارس الأسطوري للنادي الملكي في موسم 2007-2008.
وعلق كورتوا على اقترابه من الفوز بجائزة زامورا: "الحصول على جائزة زامورا سيكون بمثابة السعادة والارتياح بشكل جماعي، لأن كل الفريق ساهم في ذلك وبشكل شخصي لأنهم انتقدوني بما فيه الكفاية".
ويرى زيدان أن كورتوا يُعد أفضل حارس في العالم: "كورتوا مهم لفريقنا، وهو يظهر ذلك دائمًا، أنا سعيد بأدائه وعليه الاستمرار على هذا النحو، كورتوا هو أفضل حارس مرمى في العالم، هو حارس مرمى فريقي، وجميع اللاعبين الذين أملكهم هم الأفضل".
كورتوا كان على قدر ثقة مدربه وزملائه وجماهير فريقه لحماية عرين ريال مدريد وحماية لقب الليجا من الضياع، وينتظر الجميع منه مواصلة تقديم مستوى عالِ للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم.
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