كورتوا.. من الانتقادات لتأمين "الليجا" لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

انتقادات كثيرة طالت الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الماضي، بسبب أخطائه الفادحة وتسببه في استقبال العديد من الأهداف والتي أضاعت بطولات من النادي الملكي.

ولكن انتقل كورتوا من كونه لاعبًا يتعرض لانتقادات كثيرة إلى واحد من أبرز نجوم ريال مدريد في الليجا، وسبباً في تحقيق لقب الليجا مع النادي الملكي خلال هذا الموسم.

وقدم الحارس البلجيكى موسما رائعا في حراسة مرمى الميرنجي هذا الموسم، حيث استقبلت شباكه 20 هدفًا فقط في 34 مباراة لعبها حتى الآن، وحافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة.

ويعود الأداء الرائع الذي يقدمه كورتوا في حراسة مرماه، لقدراته الكبيرة وتطوره على المستوى الشخصي بالإضافة إلى الأداء الرائع الذي يقدمه الخط الدفاعي لريال مدريد، حيث عمل زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي على تشكيل وحدة دفاعية واحدة.

وعمل كورتوا على العامل النفسي، حيث دفعت الانتقادات التي تعرض لها لتحدي نفسه وإثبات قدراته لمهاجميه، كما أنه كثف من تدريباته الشخصية بجانب تدريبات الفريق لرفع معدل لياقته البدنية والفنية.

وكانت من أبرز اللحظات التي اكتسب فيها كورتوا ثقة زملائه والجماهير، مساهمته في هدف التعادل القاتل ضد فالنسيا في الليجا، ومحافظته على نظافة شباكه في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة والتي فاز بها النادي الملكي بهدفين دون رد.

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ومنذ عودة النادي الملكي لمنافسات الليجا بعد استئنافها من فترة التوقف خلال أزمة فيروس كورونا، قدم كورتوا مستويات رائعة وحقق رقم قياسي بحفاظه على نظافة شباكه لـ506 دقائق متواصلة، وهو الرقم الأعلى لأي حارس في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

وأصبح العملاق البلجيكي تيبو كورتوا على بُعد خطوة واحدة من الفوز بجائزة زامورا للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة، وكان حققها مرتين من قبل مع أتلتيكو مدريد، وستكون هذه هي المرة الأولى مع ريال مدريد.

وستعود جائزة زامورا إلى إلى أحضان حارس ريال مدريد بعد 12 عاماً من الغياب منذ آخر تتويج لإيكر كاسياس الحارس الأسطوري للنادي الملكي في موسم 2007-2008.

وعلق كورتوا على اقترابه من الفوز بجائزة زامورا: "الحصول على جائزة زامورا سيكون بمثابة السعادة والارتياح بشكل جماعي، لأن كل الفريق ساهم في ذلك وبشكل شخصي لأنهم انتقدوني بما فيه الكفاية".

ويرى زيدان أن كورتوا يُعد أفضل حارس في العالم: "كورتوا مهم لفريقنا، وهو يظهر ذلك دائمًا، أنا سعيد بأدائه وعليه الاستمرار على هذا النحو، كورتوا هو أفضل حارس مرمى في العالم، هو حارس مرمى فريقي، وجميع اللاعبين الذين أملكهم هم الأفضل".

كورتوا كان على قدر ثقة مدربه وزملائه وجماهير فريقه لحماية عرين ريال مدريد وحماية لقب الليجا من الضياع، وينتظر الجميع منه مواصلة تقديم مستوى عالِ للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم.