القصة الكاملة لصراع ميدو - الغندور بسبب " أوضة اللبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أسدل الصراع الذي نشب بين ثنائي الزمالك السابق خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" وأحمد حسام ميدو مقدم برنامج "أوضة اللبس" بعد تدخل أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالفريق الأول.

وأطلق خالد الغندور قائد الأبيض الأسبق شرارة خلاف حاد مع زميليه أحمد حسام "ميدو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب برنامج "أوضة اللبس" الذي يُبث عبر قناة "النهار".

وتردد ظهور "شيكابالا" المتواجد حالياً في معسكر الزمالك ببرج العرب مع ميدو في برنامجه الجديد لينتقد الغندور خروج قائد الأبيض مع المعسكر للتسجيل في قناة أخرى غير قناة ناديه.

وقال الغندور بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لاعيبة الزمالك بتروح قنوات أخرى ويتم الموافقة عليها وتخرج من المعسكر وهي لسه لم تظهر في قناة النادي علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي"، قبل أن يقوم بحذفه سريعاً.

ورد "ميدو" عبر برنامجه واستنكر ما كتبه الغندور قائلاً :" أنا مدرب كرة قدم ولا يمكن أن أطلب خروج شيكابالا من المعسكر للتسجيل معي فهو ليس هاوياً وإدارة الزمالك لا تضم مجموعة من الهواة".

ووجه ميدو رسالة للغندور قائلاً :"مشيت ورا الاشاعات كعادتك ياعم أهدى شوية".

من جهته سخر "شيكابالا" من ما كتبه الغندور عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام" .

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ونشر شيكابالا فيديو وهو يتابع برنامج ميدو "ليشير إلى عدم وجوده في الحلقة" وقال في الفيديو :" الساعة 11 ونصف ومفيش بندق، أكل فستق".

ويعد اسم "بندق" هو لقب خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق .

ورد الغندور على هجوم الثنائي :"عيب ياميدو تكلمني بالطريقة ديه أكبر منك بـ 17 عاماً ".

وأضاف " وأنت شكراً ياعم شيكابالا أن أكتر واحد ساندتك طالع بتتريق عليا وهدفى فقط إن نجوم الزمالك تظهر على قناته لزيادة نسبة المشاهدة والإعلانات ما قلتش حد يطلع معايا أنا ".

وأنهى "شيكابالا سجل الحلقة مع ميدو ولم تذاع أمس ولذلك لم يظهر ضيف في البرنامج".

وتدخل أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة للفريق الأول وأجرى مكالمة هاتقية مع الغندور لتصفية الأجواء وتوضيح الموقف بخصوص شيكابالا.

وظهر الغندور في الدقائق الأخيرة من يوم الخميس عبر برنامج "زملكاوي" قائلاً " ميدو أخويا الصغير وشيلته على أيدي وهو مولود وشيكابالا أخويا برضوا وكنت زعلان منه بس حصل خير موقفي فقط كان عشان قناة الزمالك".