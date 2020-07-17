الريال بطلاً لليجا.. بنزيمة "ورقة" زيدان الرابحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

موسم مميز قدمه النجم الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد، فالمستوى الرائع الذي ظهر عليه هداف الملكي ساهم بشكل كبير في فوز نادي العاصمة الإسبانية بلقب الدوري للمرة الـ 34، بعد سيطرة برشلونة على الدرع خلال آخر موسمين.

بنزيمة خلال هذا الموسم لعب دور المنقذ في العديد من المرات مع ريال مدريد، فصاحب الـ32 عامًا شارك مع فريقه في الموسم الحالي (2019 - 2020) خلال 36 مباراة بالدوري ليسجل 21 هدفًا بجانب تقديم 8 تمريرات حاسمة.

من خلال ما قدمه بنزيمة استطاع الأخير أن ينقذ الريال في العديد من المناسبات سواء في حالة الانتصار أو التعادل في الأوقات القاتلة، ليصبح أكثر لاعب جمعت أهدافه نقاطا لفريقه في الليجا هذا الموسم (16 نقطة).

وأصبح بنزيمة الورقة الرابحة لدى المدير الفني الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان، وهذا ما سوف نسلط عليه في ضوء التقرير التالي:

* حصد 33 نقطة:

- سيلتا فيجو × ريال مدريد (3-1) .. سجل وصنع هدف.

- ريال مدريد × ليفانتي (3-0) .. سجل هدفين.

- إشبيلية × ريال مدريد (1-0) سجل هدف الفوز.

- ريال مدريد × ريال سوسيداد (3-1) سجل وصنع هدف.

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- ريال مدريد × إسبانيول (2-0) سجل وصنع هدف.

- ريال مدريد × أتلتيكو مدريد (1-0) سجل هدف الفوز.

- ريال مدريد × فالنسيا (3-0) سجل هدفين.

- ريال سوسيداد × ريال مدريد (2-1) سجل الهدف الثاني في اللقاء.

- ريال مدريد × ألافيس .. (2-0) سجل وصنع هدف.

- جرناطة × ريال مدريد .. (2-1) سجل الهدف الثاني في اللقاء.

- ريال مدريد × فياريال .. (2-1) سجل هدفين.

* ظهور قاتل:

- ريال مدريد × بلد الوليد .. (1-1) سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

- فالنسيا × ريال مدريد .. (1-1) سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.