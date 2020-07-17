اجتماع عاجل بين رئيس برشلونة وسيتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية إسبانية إن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، سيعقد اجتماعا مع كيكي سيتين، المدير الفني للفريق، اليوم الجمعة، بعدما خسر الفريق لقب الدوري رسميا أمس الخميس.

وكان ريال مدريد تُوج بطلا للدوري الإسباني فوزه الثمين على ضيفه فياريال بنتيجة (2-1) في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة، والتي شهدت أيضا خسارة منافسه برشلونة على يد أوساسونا (1-2).

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الجمعة، إن بارتوميو يخطط لعقد جلسة مع كيكي سيتين لمعرفة كيف سيقود المدرب الفريق بعد خسارة الليجا، وقبل ثلاثة أسابيع من اللقاء المرتقب أمام نابولي الإيطال في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن وضع كيكي سيتين بات صعبا، خاصةً بعد التصريحات القاسية التي أدلى بها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، بأن الأمور باتت سيئة في النادي منذ يناير الماضي، وهو وقت إقالة إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي مدربا.

وأشارت إلى أنه من غير المتوقع أن تصدر إدارة برشلونة قرارا بإقالة كيكي سيتين خلال الاجتماع، مؤكدةً أنه لا يمكن التأكيد على أنه هو من سيقود الفريق أمام نابولي يوم السبت الموافق 8 أغسطس، مع العلم أنه مرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2022.