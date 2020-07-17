يوسف لمصراوي: طاهر إضافة كبيرة للأهلي.. فايلر ذكي.. والدوري محسوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف محمد يوسف المدير الفني ومدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي عن رأيه في بعض الأمور المتعلقة بالقلعة الحمراء سواء فيما يخص التعاقد مع طاهر محمد طاهر جناح ومهاجم المقاولون العرب أو التجديد لرينيه فايلر وأزمة النقص العددي في الجبهة اليُمني.

في البداية أشاد محمد يوسف بتعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات قادمة ،وقال إن اللاعب سيفيد الفريق الأحمر كثيرا في السنوات القادمة لما يمتلكه من سرعات كبيرة ومهارات وقدرة علي تسجيل الاهداف الصعبة.

وأضاف يوسف في تصريحات لـ"الخليج 365 :" في البداية أرى أن التعاقد مع طاهر لن يتسبب في أزمة داخل الأهلي في ظل وجود أكثر من لاعب جناح في نفس المركز،فالجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يستطيع توظيف محمود عبد المنعم كهربا أو جونيور أجايي علي سبيل المثال في مركز المهاجم الصريح بعيدا عن وجود مروان محسن وأليو بادجي،كما أن طاهر يمكن الاستفادة منه في المواجهات التي تحتاج إلي سرعات كبيرة ومساحات ضيقة".

وواصل حديثه :" طاهر من نوعية اللاعبين القادرين علي إحداث فارق كبير مع الأهلي وسيظهر هذا الأمر لو تم الاعتماد عليه بشكل أساسي ومستمر في تشكيل الفريق الاحمر".

Advertisements

وحول رأيه في حاجة الأهلي لتدعيم الجبهة اليُمني بعد رحيل أحمد فتحي مع بداية الموسم القادم،تابع محمد يوسف :" هناك محمد هاني لعب مباريات قوية ومصيرية وأجاد فيها بشدة،كما يمكن لرينيه فايلر توظيف حسين الشحات كبديل لهاني بجانب إمكانية استعادة باسم علي فهو لاعب مميز ولديه خبرات كبيرة ،لذلك أري أن عدم تدعيم هذا المركز في الموسم الجديد لن يتسبب في مشكلة للجهاز الفني،وعموما الأهلي لديه وفرة من اللاعبين في مختلف المراكز".

وتابع يوسف:" كما أن البعض تحدث عن إحتمالية حدوث "هزة" في الفريق بعد رحيل فتحي واكرامي والاستغناء عن حسام عاشور،لكن هذه الرؤية خاطئة من وجهة نظري لأن اللاعب المتواجد في الأهلي يعمل وفق منظومة تتسم بالانضباط والصرامة ولذلك يكون مٌجبرا على الإلتزام داخل الملعب وخارجه،إلي جانب أن هناك لاعبين أمثال محمد الشناوي ووليد سليمان وسعد سمير ورمضان صبحي جميعهم قادر علي تحمل المسئولية والقيادة في نفس الوقت".

وعن رأيه حول عودة وليد ازارو في الموسم الجديد أم أنه من الأفضل تجديد إعارته،واصل المدير الفني السابق حديثه :" الأمور واضحة للجميع، فايلر لا يريد عودة اللاعب وقد يكون غير مقتنع به من الأساس،وإذا عاد المهاجم المغربي دون أن يكون له أي دور مع الفريق سيخسر الأهلي وقتها مكانا في قائمة لاعبيه الأجانب لذلك أري أنه من الأفضل تجديد إعارته سواء للإتفاق أو لأي ناد أخر".

وفي ختام حديثه أشاد يوسف بتجديد عقد رينيه فايلر مع الأهلي وقال :" فايلر مدرب ذكي، موافقته علي التجديد جاءت من أجل تكوين سيرة ذاتية قوية له داخل القلعة الحمراء وهذا قد يتم في حالة الفوز بكأس مصر والبطولة الافريقية في النسخة الحالية،إضافة إلي أنه يعتبر من الان توًج مع الفريق ببطولة الدوري الممتاز".