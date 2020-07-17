بالصور.. تتويج الريال وانفجار ميسي يتصدر أغلفة صحف إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصدر تتويج ريال مدريد بلقب الليجا أغلفة الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بعد فوزه الثمين على ضيفه فياريال بنتيجة (2-1) في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة، والتي شهدت أيضا خسارة منافسه برشلونة على يد أوساسونا (1-2).

وحسم الريال لقب الدوري للمرة الـ34 في تاريخه، حيث رفع رصيده إلى 86 نقطة، موسعا الفارق مع برشلونة إلى سبع نقاط قبل نهاية المسابقة بمرحلة واحدة، وبات اللقب هو الأول للريال في البطولة منذ 2017 حيث توج برشلونة باللقب في الموسمين الماضيين.

وعنونت صحيفة "ماركا": "لقب لا يُنسى"

وأفردت الصحيفة صورا من احتفالات لاعبي ريال مدريد مع مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، مشيرةً إلى أن الفريق فاز بلقب الدوري للمرة الـ34 بجدارة.

وأضافت أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أحرز هدفي اللقب، لينافس الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على جائزة "بيتشيشي" التي تمنح لهداف الليجا، بعدما قلص الفارق معه إلى هدفين.

وأبرزت "ماركا" تصريحات زين الدين زيدان التي أكد فيها أن الدوري الإسباني هو أفضل البطولات.

ونقلت التصريحات الغاضبة لميسي التي قال فيها: "قلت من قبل، إذا استمر اللعب بتلك الطريقة فسيكون من الصعب للغاية التتويج بدوري الأبطال، نحن لم نفز حتى بالدوري".

وأضاف قائد برشلونة: "بمثل هذا المستوى سيفوز علينا نابولي".

وعنونت صحيفة آس غلافها: "الليجا 34"

وأضافت الصحيفة أن الريال تُوج بالدوري الـ34 بانتصاره على فياريال، وبات هذا الفوز هو العاشر على التوالي للفريق منذ استئناف الليجا بعد جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن برشلونة سقط على ملعبه بنتيجة (2-1) أمام أوساسونا بعشرة لاعبين، قبل أن يطلب ميسي النقد الذاتي قائلا: "عليك أن تغير الكثير".

ونقلت الصحيفة تصريحات زيدان التي قال فيها إن لقب الليجا يجعله أكثر من سعادة من حصد لقب دوري الأبطال.

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ولفتت "آس" إلى أن ميسي أعرب عن غضبه بعد الفشل الأخير: "لم نتمنى أن ننهي الموسم بتلك الطريقة، لكنها مباراة تلخص حالنا مؤخرًا، أي فريق أصبح بإمكانه الفوز علينا".

وتصدر ميسي غلاف صحيفة "سبورت" الكتالونية تحت عنوان: "مع هذا لا يعطينا"، في إشارة إلى ضعف مستوى برشلونة الذي لم يؤهله للفوز بالدوري أو دوري الأبطال.

ونشرت الصحيفة صورة صغيرة في أعلى الغلاف لسيرجيو راموس قائد ريال مدريد وهو يحمل كأس الدوري الإسباني تحت عنوان "مدريد أبطال الفار"، في إشارة واضحة لاستفادة الفريق من التحكيم.

وأضافت أن برشلونة أنهى موسما حزينا في الدوري بهزيمة ضد عشرة لاعبين من أوساسونا.

ونقلت تصريحات ميسي بعد المباراة، قائلة أنه انتقد نفسه حيث صرح: "أتفهم أن الجمهور بدأ ينفذ صبره.. أتفق معهم لأننا لا نعطيهم أي شيء".

وأبرزت الصحيفة تصريحات كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، الذي أصبح مصيره مهددا مع الفريق، حيث قال: "أتمنى أن أكون مدرب الفريق في دوري أبطال أوروبا".

وجاء عنوان صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "ميسي ينفجر".

وكتبت الصحيفة في عنوان آخر: "ريال مدريد بطل"، مؤكدةً أن الأبيض، مع حصوله على ضربة جزاء أخرى مثيرة للجدل، لم يفشل وحقق لقب الدوري الـ34 والثالث خلال 12 عاما.

وأفردت الصحيفة مساحة كبيرة لتصريحات ميسي التي قال فيها: "سبق أن قلت أنه إذا استمرينا هكذا فلن نفوز بدوري الأبطال أو الدوري الإسباني".

وأضاف: "ضربونا بقوة، إذا أردنا الفوز بتشامبيونز ليج يجب أن نغير أشياء كثيرة ونقوم بنقد الذات".