مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي سبب تأخر إتمام صفقة المثلوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

كشف مصدر بنادي الزمالك عن سبب تأخر اجتماع مسؤولي النادي مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الصفاقسي، تمهيدا لانتقاله للقلعة البيضاء هذا الصيف.

وقال المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات ليلا كورة، إن المثلوثي سيجري مسحة طبية قبل اجتماعه مع مسؤولي الزمالك، وهو ما أخر اجتماعه بالإدارة.

وأضاف أن المثلوثي سيجري الكشف الطبي، بعد ساعات من خضوعه للمسحة الطبية الخاصة باكتشاف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وكان المثلوثي (27 عاما) وصل إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي قادما من تونس، تمهيدا لانتقاله للزمالك وتوقيع العقود رسميا.

وكانت تقارير تونسية كشفت في وقت ماضي أن المثلوثي سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ560 ألف دولار، على أن يتم زيادة الراتب مع العامين الثاني والثالث بجانب الحوافز.

يُذكر أن الزمالك يسعى إلى تدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، مع وجود حازم إمام قائد الفريق والناشئ أحمد عيد في هذا المركز خلال الوقت الحالي.