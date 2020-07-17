تقارير: كلوب يوافق على ضم تياجو إلى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أبدى تأييده للتعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن ليفربول اتفق مع لاعب خط الوسط الإسباني على العديد من البنود الشخصية.

وأضافت أن الصفقة تتوقف على توصل ليفربول إلى اتفاق مع بايرن ميونخ حول المقابل المادي لانتقال اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، حيث يستمر عقده الحالي مع بايرن حتى عام 2021 .

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وتواتر الحديث خلال الأسابيع الأخيرة بشأن رغبة ليفربول في ضم تياجو، لكن كانت هناك أيضا تقارير متناقضة بشأن هذا الأمر في الصحف الإنجليزية.

وقال كارل-هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، قبل أسبوعين، إنه يرجح أن تياجو يرغب في خوض تجربة جديدة خلال مسيرته الاحترافية.

وأبدى هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ أمله في استمرار الإسباني تياجو مع بايرن، الذي يلعب ضمن صفوفه منذ عام 2013 .