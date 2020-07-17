احتفالات ريال مدريد بلقب الليجا وانفجار ليونيل ميسي يتصدران الصحف الإسبانية

أبرزت الصحف الإسبانية اليوم الجمعة، احتفالات لاعبي ريال مدريد بعد التتويج بلقب الليجا الـ34 و تصريحات ليونيل ميسي قائد برشلونة التي أعرب فيها عن غضبه الشديد حول طريقة لاعب الفريق.
صحيفة ماركا "لقب لا ينسى ، لقب الكورونا".
وضعت صحيفة "ماركا" الإسبانية على غلافها احتفال لاعبي ريال مدريد بالليجا، وكتبت "لقب لا ينسي"، مضيفة إلى أن الملكي فاز بلقب الكورونا، وحصده عن جدارة، مشيدة بمهاجم الفريق بنزيما الذي سجل هدفين منح اللقب ، ومزاحمة ميسي على لقب الهداف.
كما أشارت الصحيفة لإستياء ليونيل
صحفية آس "اللقب الـ34".
فيما عنونت صحيفة "آس" اللقب الـ34" في إشارة لريال مدريد الذي توج بلقب ، واحتفى به اللاعبون وهم يحملون زيدان.
وعن برشلونة " الـبرسا خسر 1-2 ضد أوساسونا الذي لعب منقوصًا في الكامب نو".
صحيفة موندو ديبورتيفو "ريال مدريد البطل ".
فيما عنوان صحيفة "موندو ديبورتيفو" ريال مدريد البطل" واضعة جزء صغير من
صحيفة سبورت "ريال مدريد بطل الفار".
بينما عنونت "سبورت" الإسبانية، "ريال مدريد..بطل الفار"، مع وضع راموس وهو يقبل كأس البطولة.
فيما وضعت المساحة الأكبر لـصورة ليونيل ميسي بعنوان "مستوانا لن يشفع لنا"، مضيفة تصريحه "من الطبيعي أن ينفد صبر الجمهور لأننا لا نقدم له شيئا".
وكتبت "البارسا ينهي موسما حزينا في الليجا بخسارة أمام أوساسونا الذي لعب منقوصا بعشرة لاعبين".
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